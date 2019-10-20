ديربي إنجلترا.. التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد وليفربول
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
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السيد علي
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يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً علي فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
صلاح ينتظر تأشيرة كلوب
مشاركة محمد صلاح في المباراة ليست مؤكدة حتى الآن بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة ليستر سيتي في الجولة الماضية.
ويحاول محمد صلاح نجم منتخب مصر التسجيل في مرمي مانشستر يونايتد الذي استعصي عليه طويلاً.
وأكد المدرب يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي، أمس الأول، أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مشاركة اللاعب المصري أمام الشياطين الحمر.
مانشستر يستعيد نجومه قبل موقعة ليفربول
واستعاد مانشستر يونايتد خدمات أنطوني مارسيال وآرون وان بيساكا، ولن يشارك بول بوجبا في اللقاء للإصابة.
كما يتواجد ديفيد دي خيا في قائمة الفريق رغم وجود شكوك حول مشاركته بعد إصابته في مباراة إسبانيا والسويد بتصفيات يورو 2020.
وفيما يلي التشكيل المتوقع لليفر بول:
حراسة المرمى: أليسون بيكر .
خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.
خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.
بينما يأتي تشكيل مانشستر كما يلي :
حراسة المرمى: روميرو.
خط الدفاع: يونج، ماجوير، لينديلوف، بيساكا.
خط الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، دانيال جيمس، ماتا، راشفورد.
خط الهجوم: مارسيال.
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