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ميلان يخطط لخطف صفقتي الموسم في الصيف المقبل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:52 ص
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ميلان يخطط لخطف صفقتي الموسم في الصيف المقبل
جوارجيولا وميسي
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السيد علي
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنّ ​ميلان​ يخطط للتعاقد مع الإسباني​ جوسيب جوارديولا​ المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي​.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الروسونيري يخطط لإجراء ثورة حقيقية في الصيف المقبل وذلك من خلال التعاقد مع المدير الفني السابق لكلا من برشلونة وبايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي الايطالي يخطط أيضًا للتعاقد مع مارك أوفرمارس المدير الرياضي الحالي لآياكس الهولندي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميلان يعيش حاليًا أزمة كبيرة بعد حصده 6 نقاط فقط في أول 7 جولات من الموسم قبل أن تتم إقالة ماركو جيامباولو وتعيين ستيفانو بيولي خلفًا له.

وكان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي علق على تأجيل موعد مباراة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، حيث حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد جديد للكلاسيكو وهو 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر ولكن لاقي هذا القرار رفض كبير.

وعلق جوارديولا على تأجيل موعد الكلاسيكو قائلًا: "لا أعرف لماذا، سيكون عليك أن تسأل تيباس أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ربما حدث ذلك لأنهم يجب أن يكونوا قلقين بشأن شيء ما لكنني بصراحة لا أعرف السبب".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً: "سوف ادافع عن حقوق الانسان، في مدريد، ألساسوا وكاتالونيا، في كل مكان".

ويتواجد نادي ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما خطف نادي برشلونة صدارة جدول الليجا برصيد 16 نقطة بعد اكتساحه لإيبار بثلاثية نظيفة.

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