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أخبار سارة في يونايتد قبل مواجهة ليفربول بالبريميرليج

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:38 ص
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أخبار سارة في يونايتد قبل مواجهة ليفربول بالبريميرليج
يوناتيد
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محمد الصو
 
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة النرويجي آولي سولشكاير المدير الفني، أخبار سارة بشأن الإصابات قبل مواجهة ليفربول، بالبريميرليج.

وشهدت قائمة فريق يونايتد، تواجد الإسباني ديفيد دي خيا حارس المرمى، بعدما أثار التكهنات حول موقفه بصعوبة لحاقه، بسبب الإصابة.

وتعرض دي خيا للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام السويد، والتي أقيمت منتصف الإسبوع الماضي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لليورو 2020.

كما شهدت قائمة الفريق تواجد الثنائي أنتوني مارسيال وأرون بان فيساكا، بعدما غاب الثنائي عن يونايتد في الفترة الماضية للإصابة مؤخرا.

ويحل ليفربول والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، ضيفا على مانشستر يونايتد، عصر اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويدخل الريدز المباراة، وهو متصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.
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