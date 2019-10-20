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أمير مرتضى يكشف سبب العصبية المستمرة مع لاعبي الزمالك

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:33 ص
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أمير مرتضى يكشف سبب العصبية المستمرة مع لاعبي الزمالك
أمير مرتضى
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على شحاتة
 
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أعرب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز اليوم على نادي المقاولون العرب بعد مباراة صعبة أمام منافس قوي . 

وقال أمير في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث: " فوز اليوم هو تصحيح مسار بعد حالة التذبذب الأخير وعلى منافس شرس .

وأضاف: " خسارة نقطين في بداية المشوار في بطولة الدوري ليس نهاية المطاف ، ليس أمامنا الكثير والخطوة المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار: سبب العصبية في مبارايات الزمالك الأخيرة مصدرها من لاعبي الزمالك السابقين والذين يواجهون فريقهم في الوقت الحالي وذلك لاثبات أنفسهم ، ولكن الفرق الكبرى قادرة على التعامل مع هذه الأجواء التي تعد تدريب جيد للفريق في البطولات الإفريقية.

وأختتم: مصطفى فتحي جاهز 100% للمشاركة في المبارايات في الفترة القادمة وأصبح تحت أمر الجهاز الفني الذي سيعطيه على مراحل، بينما محمد حسن سيعود بعد ثلاثة أسابيع.


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