أمير مرتضى يكشف سبب العصبية المستمرة مع لاعبي الزمالك
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:33 ص
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على شحاتة
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أعرب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز اليوم على نادي المقاولون العرب بعد مباراة صعبة أمام منافس قوي .
وقال أمير في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث: " فوز اليوم هو تصحيح مسار بعد حالة التذبذب الأخير وعلى منافس شرس .
وأضاف: " خسارة نقطين في بداية المشوار في بطولة الدوري ليس نهاية المطاف ، ليس أمامنا الكثير والخطوة المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.
وأشار: سبب العصبية في مبارايات الزمالك الأخيرة مصدرها من لاعبي الزمالك السابقين والذين يواجهون فريقهم في الوقت الحالي وذلك لاثبات أنفسهم ، ولكن الفرق الكبرى قادرة على التعامل مع هذه الأجواء التي تعد تدريب جيد للفريق في البطولات الإفريقية.
وأختتم: مصطفى فتحي جاهز 100% للمشاركة في المبارايات في الفترة القادمة وأصبح تحت أمر الجهاز الفني الذي سيعطيه على مراحل، بينما محمد حسن سيعود بعد ثلاثة أسابيع.
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