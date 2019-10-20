أول تعليق لهيفاء وهبي على مظاهرات لبنان
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:15 ص
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أيدت الفنانة هيفاء وهبي، مطالب المواطنين اللبنانيين الغاضبين من تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
وشاركت هيفاء وهبي، صورة للمظاهرات، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، معلقة عليها: "ما في أحلى من الشعب اللبناني لما يكون إيد واحدة وشعاره واحد، بلا انتماء سياسي".
تضامنها مع شعب بلادها
كما أن الفنانة اللبنانية أعلنت عن تضامنها مع شعب بلادها خلال الاحتجاجات، وذلك بمشاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطع مصور من التظاهرات، وكتبت معه: "الشعب اللبناني يدا في يد لاجل لبنان".
احتجاجات بيروت
ويشهد لبنان، منذ مساء أمس الجمعة، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.وتجمع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.
وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر "الرينغ" الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وجهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.
سبب الاحتجاجات
ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.
وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات التي اندلعت وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة، حيث قال أحد المستخدمين "تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة".
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