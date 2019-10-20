ضياء السيد: الزمالك استعاد مستواه

عقب مدرب منتخب مصر الأسبق ضياء السيد ، على أداء فرجاني ساسي لاعب الزمالك في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب في إطار منافسات الدوري المصري.





وكان الزمالك قد فاز على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.





وساهم فرجاني ساسي في فوز الزمالك أمام المقاولون العرب بتسجيله لهدف التعادل قبل تحقيق الفوز بأقدام زيزو.





وأكد ضياء خلال مداخلة بفضائية "صدى البلد": "لاحظت حالة التركيز ‏الكبيرة على لاعبي الزمالك أمام المقاولون، بعدما كان‎ ‎يعاني الفريق من ضغوط بسبب تراجع المستوى عقب الفوز بكأس مصر".‏





وتابع السيد: "أكثر من لاعب في الزمالك نجح في استعادة مستواه أبرزهم فرجاني ساسي، كما أن زيزو أصبح إنتاجه أكثر ‏وضوحًا بوجوده في ناد كبير".‏





وأوضح مدرب الفراعنة الأسبق: "أوباما عليه التعاقد مع محلل اداء خاص لتطوير مستواه، لأنه يعاني من كثرة التمرير الخاطئ، كما أن بن شرقي ‏لاعب رائع يتميز بالمهارة والسرعة".







