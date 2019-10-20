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أزمة تواجه ريال مدريد فى التعاقد مع بوجبا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:03 ص
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أزمة تواجه ريال مدريد فى التعاقد مع بوجبا
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أحمد عصام
 
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يواجه فريق ريال مدريد الإسباني أزمة جديدة بشأن التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوبة المقبلة.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "توتو سبورت"، إن فريق يوفنتوس يتحدى ريال مدريد في صفقة بوجبا ومازال يرغب الفريق الإيطالي في استرجاع بوجبا في الشتاء القادم، وأصبح الفريق مستعد لدفع مبلغ كبير لضمه.

وقرر مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي الدخول بقوة في صفقة بوجبا، خاصة وأن اللاعب الفرنسي لا يمانع العودة إلى تورينو مرة أخرى لإرتداء قميص اليوفي.

والتقطت الكاميرات صورة تجمع بوجبا مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في الأيام الماضية خلال التوقف الدولي للمنتخبات في دبي، وكان قد قال الثنائي أن هذة المقابلة كانت بالصدفة وغير مرتب لها.

يذكر أن زين الدين زيدان قد أوضح لمسئولي ريال مدريد ضرورة ضم بوجبا لتدعيم خط الوسط في الفريق الأبيض.

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