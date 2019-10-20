تفاصيل اكتشاف 22 تابوتًا خشبيًا للأسرة الـ22 الفرعونية "فيديو"

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قال محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية تولي وزارة الأثار اهتمام غير مسبوق، مشيرًا إلى أن وزير الأثار خالد العناني، ورئيس المجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري يشجعان البعثات المصرية على تحقيق اكتشافات جديدة.



وأضاف الصعيدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع على فضائية "cbc"، مساء اليوم السبت، أن كل شهر يشهد اكتشاف جديد أو افتتاحات خاصة بالأثار، واصفًا الأثار بأنها منحة ربانية لمصر.



وأشار مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن الكشف الأثري الجديد للتوابيت الخشبية في منطقة العساسيف هو ناتج عن مجهود كبير مشيرا إلى أن التوابيت المكتشفة محتفظة بألوانها.



وأضاف أن التوابيت كانت تحت طبقات مختلفة من الأرض، لافًتا إلى أن المجموعة تعود إلى الأسرة 22 الفرعونية، الذي انتشرت فيها سرقات المقابر؛ بسبب ضعف الاقتصاد الذي لم يمكنهم من بناء مقابر واكتفوا بالتوابت.



وتابع مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن بعض الكهنة حاولوا حماية هذه التوابيت من السرقة عن طريق دفنها".

