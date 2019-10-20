أول تعليق من زيدان على هزيمة ريال مدريد اليوم
علق زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على هزيمة فريقه اليوم السبت 19 أكتوبر على يد نادي مايوركا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
تصريحات زيدان عن هزيمة مايوركا
وقال زيدان في تصريحات صحيفة عقب مباراة اليوم: "اليوم إفتقرنا لكل شئ، بدأنا المباراة بطريقة معقده جدا لذلك تعرضنا للهزيمة".
وتابع زيدان: "إذا كنا نريد شيئًا مهمًا هذا العام فعلينا أن نحظى بالاستمرارية، ويجب على كل لاعب أن يثبت في كل مباراة أنه يملك الجودة للعب في ريال مدريد".
وأضاف: "أنا لا أحب كلمة إرتباك لأن علينا المضي قدمًا في هذا الأمر، من الصعب علينا الدخول في المباراة هذا يكلفنا الكثير واليوم تم ملاحظة هذا الأمر، لقد سيطرنا قليلاً لكن دون خلق فرص للتسجيل وهذا مستحيل".
وأكمل: "يمكن للجميع إبداء رأيهم في التشكيلة، لكن هذا هو القرار الذي اتخذته، يجب علينا تحليل الأمر، لست سعيدًا بما حدث".
زيدان يعلق على إصابات الفريق
وأنهى زيدان تصريحاته بالحديث عن إصابات الفريق قائلا: "الإصابات ليست عذر لدينا لاعبون آخرون يتمتعون بموهبة جيدة ولدينا الفرصة لإظهار أن لديهم المستوى ليكونوا هنا لا يمكننا تغيير أي شيء."
نتيجة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني
واستطاع نادي مايوركا الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
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