ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار الذهب اليوم الأحد 20-10-2019 بمحلات الصاغه

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:08 ص
Advertisements
اسعار الذهب اليوم الأحد 20-10-2019 بمحلات الصاغه
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

استقرت اسعار الذهب، اليوم  الأحد، 20-10-2019  في السوق المحلية،  بعدما شهدت تراجعات خلال تعاملات الاسبوع الماضي بلغت نحو  7 جنيهات، وسط توقعات ان تشهد مزيد من التراجع مع هبوط سعر الذهب العالمي.

 

اسعار الذهب اليوم :

 

سعر جرام الذهب عيار 24

 

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 769 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 

سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 673 جنيهًا..

 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 18:

 

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 577 جنيهًا

 

سعر الجنيه الذهب

 

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم 5400 جنيه.

 

 اسعار الذهب  تخسر 7 جنيه في اسبوع :

 

وتعرضت اسعار الذهب خلال تعاملات الاسبوع الماضي لخسلئر بقيمة 7 جنيهات في الجرام نتيجة لتراجع السعر العالمي بعد توصل امريكا والصين الي اتفاق تجاري.

 

اسعار الذهب العالمية :

 

لي  الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة، بعد تيقن الأسواق من عدم تيسير البنوك المركزية للسياسة النقدية، بعد تعليقات من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم

 

ويتأثر سعر الذهب محليا بتحركات اسعار الذهب العالمية ..

 

 

 

تراجعت عقود الذهب الآجلة نسبة 0.3%، لسعر 1,494.45 دولار للأونصة،بينما سجلت العقود الفورية للذهب تراجعًا بنسبة 1%، لسعر 1,490.88 دولار، وهبطت عقود الفضة 0.2%، لسعر 17.58 دولار للأونصة، بينما عقود البلاتين فتراجعت 0.2%، عند سعر 891.45 دولار.

 

 

 

وقال رئيس الاحتياطي الاسترالي، فيليب لوي، إن أسعار الفائدة الحالية تؤتي ثمارها، والإجراءات المالية العنيفة، مثل معدلات الفائدة السلبية، والسياسة التيسيرية، ليست بالأمر المحتمل.

 

 

 

خرج بعده نائب رئيس بنك إنجلترا، دايف رامسدين، والذي أعاد رفع سعر الفائدة للأذهان مرة أخرى، في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وفق بنود الاتفاق الذي أبرمه جونسون.

 

 وأخبر رامسدين  الصحفين، في مقابلة إن عدم اليقين حيال البريكست، دمر سعة الإمداد للاقتصاد البريطاني، وهذا ما أدى لتخفيض معدل نمو الاقتصاد مستقبلًا دون إحداث تضخم.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر جرام الذهب سعر الذهب اليو اسعار الذهب بمحلات اصاغه اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
-
x
12:30
-
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status