اسعار الذهب اليوم الأحد 20-10-2019 بمحلات الصاغه

استقرت اسعار الذهب، اليوم الأحد، 20-10-2019 في السوق المحلية، بعدما شهدت تراجعات خلال تعاملات الاسبوع الماضي بلغت نحو 7 جنيهات، وسط توقعات ان تشهد مزيد من التراجع مع هبوط سعر الذهب العالمي.

اسعار الذهب اليوم :

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 769 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 673 جنيهًا..

سعر جرام الذهب عيار 18:

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 577 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم 5400 جنيه.

اسعار الذهب تخسر 7 جنيه في اسبوع :

وتعرضت اسعار الذهب خلال تعاملات الاسبوع الماضي لخسلئر بقيمة 7 جنيهات في الجرام نتيجة لتراجع السعر العالمي بعد توصل امريكا والصين الي اتفاق تجاري.

اسعار الذهب العالمية :

لي الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة، بعد تيقن الأسواق من عدم تيسير البنوك المركزية للسياسة النقدية، بعد تعليقات من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم

ويتأثر سعر الذهب محليا بتحركات اسعار الذهب العالمية ..

تراجعت عقود الذهب الآجلة نسبة 0.3%، لسعر 1,494.45 دولار للأونصة،بينما سجلت العقود الفورية للذهب تراجعًا بنسبة 1%، لسعر 1,490.88 دولار، وهبطت عقود الفضة 0.2%، لسعر 17.58 دولار للأونصة، بينما عقود البلاتين فتراجعت 0.2%، عند سعر 891.45 دولار.

وقال رئيس الاحتياطي الاسترالي، فيليب لوي، إن أسعار الفائدة الحالية تؤتي ثمارها، والإجراءات المالية العنيفة، مثل معدلات الفائدة السلبية، والسياسة التيسيرية، ليست بالأمر المحتمل.

خرج بعده نائب رئيس بنك إنجلترا، دايف رامسدين، والذي أعاد رفع سعر الفائدة للأذهان مرة أخرى، في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وفق بنود الاتفاق الذي أبرمه جونسون.

وأخبر رامسدين الصحفين، في مقابلة إن عدم اليقين حيال البريكست، دمر سعة الإمداد للاقتصاد البريطاني، وهذا ما أدى لتخفيض معدل نمو الاقتصاد مستقبلًا دون إحداث تضخم.