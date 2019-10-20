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بينهم 3 سيدات.. إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجة بخارية مع "توك توك" ببني سويف

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:41 ص
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بينهم 3 سيدات.. إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجة بخارية مع توك توك ببني سويف
الحادث
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احمد فتحي الدسوقي
 
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أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث سير، وقع، اليوم السبت، إثر تصادم دراجة بخارية مع توك توك بمدخل المدينة الصناعية ببياض العرب ببنى سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير إثر تصادم دراجة بخارية مع توك توك بمدخل المدينة الصناعية ببياض العرب، شرق النيل.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، بـ3 سيارات إسعاف، إنتقلت إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: محمد قرني سيد ١٩سنة، عامل، ومقيم ببياض العرب مصابا باشتباه كسر بالقدم الأيسر، نوال صلاح محمد حامد ٣٢ سنة مقيمة ببياض العرب مصابة بجروح وسحجات بالجسم، زينب حميده صالح ٤٥ سنة، مقيمة الشيخ علي مصابة باشتباه كسر باليد اليسري وجروح وسحجات.

كما نقلت سيارات الإسعاف سعديه سيد محمد ١٥ سنة، مقيم الشيخ علي مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، أحمد إبراهيم عطيه ٥٠ سنة مقيم بجزيرة أبو صالح مصابا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، أشرف إبراهيم عطيه ٥٣ سنة مقيم بجزيرة ابوصالح عامل، مصابا بجروح وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وجارٍ تحرير المحضر اللأزم.
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