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القوة الضاربة تزين التشكيل المتوقع لـ ليفربول ضد مانشستر يونايتد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:48 م
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القوة الضاربة تزين التشكيل المتوقع لـ ليفربول ضد مانشستر يونايتد
ليفربول
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عبد الرحمن السيد
 
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يحل ليفربول ضد مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على ملعب أولدترافورد، في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي " البريميرليج" .

محمد صلاح اسم جديد لقائمة ضحاياه خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ويدخل النجم الدولي المصري محمد صلاح مباراة فريقه ليفربول ضد مانشستر يونايتد بهدف خاص، حيث يأمل صاروخ الشرق أن ينجح في هز شباك الشياطين الحمر للمرة الأولى في مسيرته الأوروبية .

وكان محمد صلاح قد شارك رفقة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في 4 مناسبات سابقة، إلا أنه فشل في هز شباك كبير مدينة مانشستر، ليكون النادي الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي يفشل الفيراري المصري في إضافته لقائمة ضحاياه.

هجوم ناري متوقع لكتيبة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : أدريان .

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك، ماتيب، روبرتسون .

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم .

خط الهجوم : محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، ساديو مانى .
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