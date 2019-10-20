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حالة الطقس اليوم الأحد 20/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الأحد 20/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الأحد 20/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم ارتفاع درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 20/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة22 33
شبين الكوم21 33
طنطا21 32
دمنهور20 32
الإسكندرية19 32
بلطيم19 30
مطروح20 27
السلوم1928
سيوة1930
بورسعيد22 28
دمياط22 28
الزقازيق20 32
الإسماعيلية19 32
السويس21 33
العريش20 29
رفح20 28
رأس سدر20 32
نخل15 30
نويبع24 30
طابا22 29
كاترين15 25
الطور24 31
شرم الشيخ26 34
الغردقة24 34
مرسى علم25 32
الفيوم21 33
بني سويف20 34
المنيا20 34
أسيوط19 36
سوهاج20 37
قنا21 37
الأقصر22 37
أسوان23 38
أبو سمبل2537
الوادي الجديد2338
شلاتين2635
أبو رماد2634
حلايب2831
رأس حدربة2732

درجات الحرارة اليوم الأحد 20/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة26 39
المدينة المنورة23 38
الرياض22 35
المنامة28 35
أبوظبي26 36
الدوحة28 35
الكويت23 38
دمشق12 28
بيروت23 28
عمان13 26
القدس16 24
غزة20 29
بغداد21 36
مسقط26 32
صنعاء08 24
الخرطوم27 38
طرابلس20 28
تونس20 30
الجزائر17 25
الرباط10 20
نواكشوط22 32

درجات الحرارة اليوم الأحد 20/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين0722
كوالالمبور2433
طوكيو1722
أثينا1726
روما1425
باريس1012
مدريد0614
برلين1119
لندن0913
مونتريال0512
موسكو1016
نيويورك1116
واشنطن0916

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الأحد 20/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
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