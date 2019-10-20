حالة الطقس اليوم الأحد 20/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الأحد 20/10/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم ارتفاع درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الأحد 20/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 33 شبين الكوم 21 33 طنطا 21 32 دمنهور 20 32 الإسكندرية 19 32 بلطيم 19 30 مطروح 20 27 السلوم 19 28 سيوة 19 30 بورسعيد 22 28 دمياط 22 28 الزقازيق 20 32 الإسماعيلية 19 32 السويس 21 33 العريش 20 29 رفح 20 28 رأس سدر 20 32 نخل 15 30 نويبع 24 30 طابا 22 29 كاترين 15 25 الطور 24 31 شرم الشيخ 26 34 الغردقة 24 34 مرسى علم 25 32 الفيوم 21 33 بني سويف 20 34 المنيا 20 34 أسيوط 19 36 سوهاج 20 37 قنا 21 37 الأقصر 22 37 أسوان 23 38 أبو سمبل 25 37 الوادي الجديد 23 38 شلاتين 26 35 أبو رماد 26 34 حلايب 28 31 رأس حدربة 27 32





درجات الحرارة اليوم الأحد 20/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 26 39 المدينة المنورة 23 38 الرياض 22 35 المنامة 28 35 أبوظبي 26 36 الدوحة 28 35 الكويت 23 38 دمشق 12 28 بيروت 23 28 عمان 13 26 القدس 16 24 غزة 20 29 بغداد 21 36 مسقط 26 32 صنعاء 08 24 الخرطوم 27 38 طرابلس 20 28 تونس 20 30 الجزائر 17 25 الرباط 10 20 نواكشوط 22 32





درجات الحرارة اليوم الأحد 20/10/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 07 22 كوالالمبور 24 33 طوكيو 17 22 أثينا 17 26 روما 14 25 باريس 10 12 مدريد 06 14 برلين 11 19 لندن 09 13 مونتريال 05 12 موسكو 10 16 نيويورك 11 16 واشنطن 09 16





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



