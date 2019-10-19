أبرز أخبار القليوبية اليوم الأحد.. إحالة أوراق قاتل خطيبته للمفتي وإجراء 50 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار
السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:37 م
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محمد نبيل
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها من محافظة القليوبية، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة القليوبية؛ حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.
إحالة أوراق المتهم بقتل خطيبته بشبرا الخيمة للمفتي
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق المدعو م ش الى فضيلة المفتى للتصديق على حكم الإعدام لقيامه بقتل خطيبتة وتدعي ر م بعد خنقها وكتم أنفاسها.
حبس عاطل وحداد 4 ايام لاتهامهم بسرقة 680 ألف جنيه من خزينة إحدى الشركات بالقليوبية
قرر محمود توفيق رئيس نيابة طوخ وقها،حبس عاطل وحداد 4 ايام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة مبلغ 680 الف جنية من خزينة شركة منتجات غذائية بدائرة قسم قها.
تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،اخطارا بورود بلاغ من المدعو م ي م س صاحب ومدير شركة بإكتشافه،عقب حضوره لمقر الشركة بكسر باب خزينتها وسرقة مبلغ مالي 680 ألف جنيه من داخلها من متحصلات بيع المنتجات الغذائية ولم يتهم أحد بالسرقة.
محافظ القليوبية يستعرض موقف تقنين وضع اليد.. ويؤكد على استمرار تلقي الطلبات حتى 31 أكتوبر (صور)
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة موقف تقنين وضع اليد والتصالح في المخالفات، وبحث سبل استغلال الأراضي التي تم استردادها بمختلف مدن محافظة القليوبية، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة وناصر محمد مدير عام الأملاك والمهندس أشرف محمد مدير مديرية المساحة والمهندس ياسر مرعي مدير إدارة الشئون الهندسية والمهندس عبد الله العمري من مديريه الإسكان وعدد من القيادات بمركز معلومات المحافظة.
واستعرض المحافظ الكتاب الدوري الخاص بملف تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، كما ناقش مدى اكتمال أعمال التسجيل والحصر بالمنظومة، مشيرا أن طلبات التقنين ممتدة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري لكل من لم يستكمل الأوراق والإجراءات أو دفع الرسوم المقررة
"صحة القليوبية" تجري 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر للقضاء على قوائم الانتظار
أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الانتهاء من إجراء 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر المركزي، علي رأس قائمة من أمهر استشاري واخصائي الجراحة العامة وجراحة العظام بالمحافظة،وشملت العمليات الجراحات في اقسام العظام والجراحة العامة والمسالك البولية.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراجية وبتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.
إحالة أوراق المتهم بقتل خطيبته بشبرا الخيمة للمفتي
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق المدعو م ش الى فضيلة المفتى للتصديق على حكم الإعدام لقيامه بقتل خطيبتة وتدعي ر م بعد خنقها وكتم أنفاسها.
حبس عاطل وحداد 4 ايام لاتهامهم بسرقة 680 ألف جنيه من خزينة إحدى الشركات بالقليوبية
قرر محمود توفيق رئيس نيابة طوخ وقها،حبس عاطل وحداد 4 ايام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة مبلغ 680 الف جنية من خزينة شركة منتجات غذائية بدائرة قسم قها.
تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،اخطارا بورود بلاغ من المدعو م ي م س صاحب ومدير شركة بإكتشافه،عقب حضوره لمقر الشركة بكسر باب خزينتها وسرقة مبلغ مالي 680 ألف جنيه من داخلها من متحصلات بيع المنتجات الغذائية ولم يتهم أحد بالسرقة.
محافظ القليوبية يستعرض موقف تقنين وضع اليد.. ويؤكد على استمرار تلقي الطلبات حتى 31 أكتوبر (صور)
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة موقف تقنين وضع اليد والتصالح في المخالفات، وبحث سبل استغلال الأراضي التي تم استردادها بمختلف مدن محافظة القليوبية، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة وناصر محمد مدير عام الأملاك والمهندس أشرف محمد مدير مديرية المساحة والمهندس ياسر مرعي مدير إدارة الشئون الهندسية والمهندس عبد الله العمري من مديريه الإسكان وعدد من القيادات بمركز معلومات المحافظة.
واستعرض المحافظ الكتاب الدوري الخاص بملف تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، كما ناقش مدى اكتمال أعمال التسجيل والحصر بالمنظومة، مشيرا أن طلبات التقنين ممتدة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري لكل من لم يستكمل الأوراق والإجراءات أو دفع الرسوم المقررة
"صحة القليوبية" تجري 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر للقضاء على قوائم الانتظار
أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الانتهاء من إجراء 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر المركزي، علي رأس قائمة من أمهر استشاري واخصائي الجراحة العامة وجراحة العظام بالمحافظة،وشملت العمليات الجراحات في اقسام العظام والجراحة العامة والمسالك البولية.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراجية وبتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.
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