الطالع الفلكي الأحد 20/10/2019..وَفَاء قِطَّة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 10 بَابَة قبطى ، 20 تِشْرين أوَّل رُومى، 21 صَفَر ، ميمُون للغاية ،يوم مُوكِبْ القطّة المصريّة بَاسِتْ،إغضاب الإناث اليوم عواقبه وخيمة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -عُكّازِى فِأوَاخِر أيّامى ، مِسْتَخْصَرِين فِيّا حِتّةْ عُكّاز؟(فؤاد المُهندس من مسرحية سُك على بناتك-1980)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى العقرب تسديس زحل فى الجدى - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى العقرب تقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينها وبين زحل فى الجدى وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من إتصال التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الرّابعة عصراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الزّهرة/المرأة مع هذا الإتصال الميمُون تكون أكثر إتزاناً فعلاقتها بالآخرين رسميّة لاتخرج عن نطاق قوانين زحل/المُجتمع ، لن تُرحّب إلا بعلاقة عاطفيّة رسميّة تحكمها القوانين والعقود الموثّقَة المكتوبة والتى تضمن حقوق وكرامة المرأة ،المتانة بوجود أشياء زحل الثقيلة كالعقارات ، الشروط المتتالية/ حلقات زحل/خطوط الأمان التى توفرالأمان والطمأنينة كالمُؤخّر والودائع البنكيّة..إلخ.





زحل يُعبّرعن شخص مُتقدّم فى العمرلكنه يوفّرالأمان والعلاقة الصلبة المتينة و تأمينات الحياة لعروس شابة تصغره فى العمر ، مع هذا الإتصال قد تُتاح الفرصة لتبادل منافع مُمتاز فزحل يوفر الأمان والطمأنينة وتكاليف المعيشة لأطول فترة زمنية مُمكنة للزهرة الشابة ، والزّهرة تقوم بإعادة الحيوية وإدخال الدفء والبهجة وإزالة الظلام والكآبة وتجديد الشباب لزحل/عريس مُتقدّم فى العمر/ناضج وليس بالضرورة شيخاً عجوزاً فشعره عادي لكن بسوالف بيضاء فيبدو فى مركزالأبوّة/ فاذر فِيجَرْ كنماذج يوسف وهبى وليلى مراد بفيلم ليلى بنت المدارس ، محمود ياسين ونجلاء فتحى بفيلم حُب أحلى من حُب ، رُشدى اباظة ونجاة الصغيرة بفيلم إبنتى العزيزة ، يحيى شاهين وسُعاد حسنى بفيلم شيئ من العذاب ، قصّة الحبّ التى تُوّجت بالزواج بين ليلى فوزى وأنور وجدى وكانت مثال الوفاء بالوقوف بجانبه فى مرضه وحتى نهاية حياته.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

إحتفال مصرى فرعونى قديم تمّ تكريسه للإحتفال بالقطّة المصريّة والتى تُنطَق بَاسْ أى القط ، بَا سِتْ/بَا جسد - ستْ سيّدة تاء التأنيث مثل العربيّة تعنى القطة ، موطنها بُو بَا سِتْ - تِتْ أو تَلّ بَسْطَا بالزقازيق، قدّم قدماء المصريين الإحترام للقطّة التى تُمثّل الكثير من صفات المرأة فهى تعتنى بنظافتها وتزيّن شعرها وتمُثّل الأمومة فى أبهى صورها وتحت مظهرها النّاعم يقبع قلبٌ مُفترس على أتمّ الجهوزيّة لإلتهام الفئران، قطّة بمنزلك يعنى حماية من الأمراض التى قد تجلبها الفئران ولهذا تَمّ ربط القطة بأثنى الأسد سِخْمِت فالقط من فصيلة الأسود ،القطط فى الثقافة الفرعونيّة حارسة على بوابة العالم السفلى وبإمكانها رؤية الأرواح وسماع أصوات الموتى فى القبور وتزداد حساسيتها فى النصف الثانى المُظلم من الشهر القمرى وبالتبعيّة تزداد حساسيّتها فى مُوسم الشتاء عندما تزداد ساعات الليل وتقل ساعات النهار، باست تتميّز بخفّة الحركة ومظهر كاتم للأسرار وثبات إنفعالى لذلك هى المسئولة عن حراسة البوّابة السّفلية ،تظهر للمتوفّى على هيئة قط أسود والذى يُمثّل الأسرار أو المعاصى التى إرتكبها فى السّرّ لذلك يتم نسبها للأعمال السريّة والحِيَلْ والمكر والدّهاء ، وبسبب كونها حارسة على العالم السفلى فإعتقاد المصرى القديم كان بأن المنزل الذى تسكنه قطة لا تتمكن الأرواح الشريرة من دخوله،إن شبّ حريق بمنزل فرعونى فيجب إنقاذ القطط التى تعيش فى المنزل قبل أى شيئ آخر ،هى حارسة المنزل وبإمكانها القبض على الروح الشريرة و إرسالها للعالم السفلى ، هذا ما شَدّد عليه المُخرج ستيفن سُومرز فى مشهد صَرْف المومياء الشرير من غرفة نوم البطلة على يد قطة من فيلم المُومياء-1999.





*القطة المصريّة الجميلة الفنانة

ليلى فوزى رَحِمَهَا الله تزامنت ذكرى ميلادها اليوم مع إحتفالية قدماء المصريين بالقطّة الفرعونيّة، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة ليلى فوزى والإسم كاملاً ليلى محمّد فوزى إبراهيم مع التنبيه أنّها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فى نجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لا تَبْخَل عليها بِالفَاتِحَة.





(صائد الأشباح)،(طاقة قوّة مُرتفعة)،(شديد الخطورة/خطر للغاية)،(الكراهية تجذب الزناد)،(أيقونة للسّلام)،(من عائلة مَلَكِيّة) ،(نمرٌ ذهبِىّ)،(حُبّ الأطفال)، (جسد من طين وفولاذ)،(أنا فى حالة حُبّ)،(حمامة الحُبّ البيضاء)،(المَلِكَة الذّهبيّة)،(نورٌ داخلى)،(جَمَالٌ طبيعى/من صُنع الله تَعَالى)،(الله تَعَالى يرعانى باستمرار).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، رُبّما قد وفرت قرشاً أبيض لليوم الأسمر، هذا يعنى الإنتباه لميزانيتك ونفقاتك.





برج الثور: إن كنت خاطباً فلاتسمح بأى تجاوزات أو تراخٍ للخطوط الأخلاقيّة ، إن كنت مُتزوّجاً فأنت مُطالب بأداء أفضل مالديك لإنتاج درزينة من الأطفال.





برج الجوزاء: التفكير بعدّة مشاكل مجتمعة تشل تفكيرك،تخلّص من مشكلة واحدة على الأقل لترفع معنوّياتك، ركّزعلى حل مشكلة واحدة على الأقل دون تشتّت.





برج السّرطان: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج الأسد: لاتستخف بشخص مُتواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل من وجهة نظرك، رُبّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج العذراء: إن كنت واقعاً فى مشكلة فابحث عن صديق كان واقعاً بنفس مشكلتك فى الماضى، إستمع بحرص لتجربته ونفّذ نصائحه،إسأل مجرّب.





برج الميزان: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج العقرب: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.

برج القوس: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أومشاريع قبل موافقتك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المُستفيد فقط.





برج الجدى: إنتبه لحاجات أسرتك النفسيّة والعاطفيّة، هناك أشياء لن يمكنك إصلاحها بالمال،جلسة لطيفة وسط أسرتك توفر الأمان العائلى بمشيئة الله تعالى.





برج الدّلو: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة أو الحزينة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.



