عاجل... رئيس حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه من الحكومة





أعلن سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، مساء اليوم السبت، استقالة وزرائه من الحكومة.





وقال رئيس حزب القوات اللبنانية ، خلال مؤتمر صحفي من معراب، إن التحديات، التي تواجهها البلاد غير مسبوقة.





كما أضاف جعجع: "لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين بمعالجة الأزمات"، مؤكداً: "لا ثقة لدينا بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات".





ووزراء حزب القوات هم: نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، ووزير الشرون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة، مي شدياق، ووزير العمل، كميل أبو سليمان.



