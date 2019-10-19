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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المقاولون العرب

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:10 م
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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المقاولون العرب
الزمالك
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علاء خليف
 
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حقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا على فريق المقاولون العرب بنتيجة  هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كل من فرجاني ساسي، وأحمد سيد زيزو بالدقيقتين 15، 34، بينما سجل محمد سالم هدف المقاولون العرب الوحيد بالدقيقة 12 من زمن المباراة.

مباراة الكروت الحمراء
وشهدت المباراة حالتين طرد لكل من، فرجاني ساسي لاعب الزمالك، وسيف الدين الجزيري بالدقيقتين 84، 94، وكانت المباراة قوية ومثيرة على مدار شوطي المباراة حيث تبادل الفريقين السيطرة والهجمات فيما بينهما.

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك علي المقاولون العرب:-
1- الزمالك .. 10 نقاط
2- الأهلي.. 9 نقاط
3- بيراميدز.. 8 نقاط
4- المقاولون .. 7 نقاط
5- الاتحاد .. 7 نقاط
6- حرس الحدود .. 6 نقاط
7- المقاصة .. 6 نقاط
8-- الإنتاج الحربي.. 6 نقاط
9- الإسماعيلي.. 6 نقاط
10- سموحة.. 5 نقاط
11- المصري.. 4 نقاط
12- طنطا .. 4 نقاط
13- الجونة.. 4 نقاط
14- نادي مصر.. 3 نقاط
15- طلائع الجيش.. نقطتين
16- وادي دجلة .. نقطتين
17- أسوان .. 1 نقطة
18- إنبي.. 1 نقطة
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