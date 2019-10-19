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عاجل.. سقوط عقار وإخلاء اثنين آخرين في الخليفة (صور)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:01 م
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عاجل.. سقوط عقار وإخلاء اثنين آخرين في الخليفة (صور)
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داليا عادل
 
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أخلت قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة بالتنسيق مع محافظة القاهرة، 3 عقارات بعطفة حسن أفندي، بمنطقة الخليفة، عقب ورود بلاغ بانهيار جزئي في عقار رقم 3، دون وقوع إصابات، وبالانتقال والفحص تبين وجود تصدعات في عقارين مجاورين، وقامت القوات بعمليات إخلاء المنازل من السكان.

تلقى المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من النجدة يفيد بتضرر أهالى عقار رقم 3 بعطفة حسن أفندي، عقب انهيار جزئي، وعلى الفور تم انتقال قوة من رجال الأمن وإدارة المتابعة وبعض أجهزة الحي، وتم إخلاء المنزل، وبإجراء المعاينة تبين وجود تصدعات في عقارين مجاورين، وتم إخلاء العقارات من الأسر المقيمة فيهم حفاظا على الأرواح.


وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الإغاثة العاجلة لمنكوبى العقار.

سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.. 
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