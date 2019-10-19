بعد طرد فرجاني ساسي.. الزمالك يرفض خوض لقاء القمة في موعدها الجديد
السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:55 م
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الفجر الرياضي
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رفض نادي الزمالك فكرة خوض مباراة القمة ضد الأهلي قبل مباراة إنبي في الدوري المصري وذلك على خلفية طرد نجمه فرجاني ساسي في مواجهة المقاولون العرب.
وتمسك نادي الزمالك بخوض مباراة إنبي في الدوري أولًا ثم مباراة
القمة بالمخالفة لما ينوي اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني القيام به بترحيل مباراة
إنبي على أن تقام مواجهة القمة ضد الأهلي أولًا أواخر شهر ديسمبر الجاري.
وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على المقاولون العرب اليوم بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي تم تقديمه من الجولة الخامسة للدوري المصري.
وساد اتجاه في
اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإقامة لقاء القمة يوم 28 أكتوبر الجاري لحل أزمة
تهديد الأهلي بعدم اللعب قبل لقاء الزمالك.
وساد اتجاه في
اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإقامة لقاء القمة يوم 28 أكتوبر الجاري لحل أزمة
تهديد الأهلي بعدم اللعب قبل لقاء الزمالك.
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