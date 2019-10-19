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مصدر طبي عن حادث البحر الأحمر: حالة السياح البولنديين "مستقرة"

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:51 م
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مصدر طبي عن حادث البحر الأحمر: حالة السياح البولنديين مستقرة
مستشفى الغردقة
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محمد طه
 
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قال مصدر طبي، بالبحر الأحمر، إن حالة لـ4 سياح البولنديين الجنسية مستقره، والإصابات سطحية وتراوحت ما بين كدمات خفيفة وتم عمل اللازم في موقع الحادث لحين إجراء الفحوصات اللازمة لهم.

وأضاف المصدر، لـ "الفجر"، أنه جارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم وإنهاء اجرائات خروجهم من المستشفى بعد الاطمئنان عليهم.

كان أصيب مساء اليوم السبت 4 سياح بولنديين في حادث تصادم سيارة كانت تقل 10 سياح بطريق "مرسى علم - القصير" بكيلو 5 بطريق مرسى علم.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بتصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص سياحي من الخلف بالكيلو 5 بطريق "مرسى علم -القصير "، ما أسفر عن إصابة 4 سياح بكدمات على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم توفير سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى وجارى نقلهم لمستشفى الغردقة.

وأكد مصدر طبي، لـ"الفجر"، أن إصابات السياح سطحية وخفيفة ولا توجد أي حالات خطيرة، مؤكدا أنه جارٍ نقلهم لمستشفى الغردقة للاطمئنان على حالتهم بعد قيام رجال الإسعاف بتقديم الاسعافات الأولية لهم بموقع الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث.

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