"جلوبال فاينانس" تكرم طارق عامر بمناسبة اختياره ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم لعام 2019
على هامش مشاركته في الاجتماعات
السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، كرمت مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، محافظ البنك المركزي طارق عامر، بمناسبة اختياره ضمن أفضل 21 محافظاً للبنوك
المركزية في العالم خلال العام الجاري "2019" وفقاً لتقرير تقييم الأداء
الذي تصدره المجلة سنويا.
وقد أقامت المجلة العالمية
احتفالاً كبيراً لتكريم المحافظين الـ 21 الذين تم اختيارهم بين 94 محافظا للبنوك المركزية
في العالم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء، وذلك وفقاً لعملية تقييم
دقيقة تضم عدة معايير صارمة منها جهود المحافظين في الحفاظ على استقرار العملة والتضخم،
والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات.
ومن بين من ضمتهم قائمة
التكريم بجانب الأستاذ/ طارق عامر، محافظو البنوك المركزية في كل من أستراليا، والكويت،
والمكسيك، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والاتحاد الأوروبي، والسعودية، وبريطانيا،
والولايات المتحدة، وشيلي.
وكان طارق عامر فاز في
يونيو الماضي بجائزة المصرفي الأفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ
للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.
قررت جريئة من طارق عامر
وجائت التكريمات المتكررة ، لطارق عامر بعدما قام البنك المركزي بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية في عهدة، حسنت اداء القطاع المالي والاقتصلد بشكل عام من ضمنها قرار تعويم الجنيه الذي نجح في القضاء علي ازمة نقص عملة حادة بالقطاع المصرفي.
كما نجح طارق عامر في رفع احتياطات النقدية لتصل إلى اعلي مستويتها علي الاطلاق بقيمة 45 مليار جنيه.