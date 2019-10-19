"جلوبال فاينانس" تكرم طارق عامر بمناسبة اختياره ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم لعام 2019

على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، كرمت مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، محافظ البنك المركزي طارق عامر، بمناسبة اختياره ضمن أفضل 21 محافظاً للبنوك المركزية في العالم خلال العام الجاري "2019" وفقاً لتقرير تقييم الأداء الذي تصدره المجلة سنويا.

وقد أقامت المجلة العالمية احتفالاً كبيراً لتكريم المحافظين الـ 21 الذين تم اختيارهم بين 94 محافظا للبنوك المركزية في العالم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء، وذلك وفقاً لعملية تقييم دقيقة تضم عدة معايير صارمة منها جهود المحافظين في الحفاظ على استقرار العملة والتضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات.

ومن بين من ضمتهم قائمة التكريم بجانب الأستاذ/ طارق عامر، محافظو البنوك المركزية في كل من أستراليا، والكويت، والمكسيك، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والاتحاد الأوروبي، والسعودية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وشيلي.

وكان طارق عامر فاز في يونيو الماضي بجائزة المصرفي الأفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.





قررت جريئة من طارق عامر

وجائت التكريمات المتكررة ، لطارق عامر بعدما قام البنك المركزي بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية في عهدة، حسنت اداء القطاع المالي والاقتصلد بشكل عام من ضمنها قرار تعويم الجنيه الذي نجح في القضاء علي ازمة نقص عملة حادة بالقطاع المصرفي.

كما نجح طارق عامر في رفع احتياطات النقدية لتصل إلى اعلي مستويتها علي الاطلاق بقيمة 45 مليار جنيه.

" عامر" الاقتصاد المصري لدية كثير ليقدمة





طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن النظام المصرفي المصري يتمتع بسيولة عالية، مع تسجيل نسبة القروض إلى الودائع نحو 44% ، بالإضافة إلى نسب قوية لرأس المال، وقواعد رأسمالية للنظام المصرفى.





وأضاف عامر، خلال كلمة أمام معهد التمويل الدولي فى واشنطن، أن مصر تمكنت من تقليل القروض غير العاملة لنسبة أقل من 5%، وأن البنك المركزي يبذل الآن جهدا كبيرا من أجل رقمنة الخدمات المالية من أجل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، كما أن لديه برنامجا كبيرا للشمول المالى.





وأعرب محافظ البنك المركزي عن سعادته للوفاء بالوعود التى وعد بها الشعب المصري، وقال: "كنا نعى بداخلنا أن الاقتصاد المصرى لديه الكثير كى يقدمه، وأنه لم يتم التعامل معه بطريقة عادلة فى الماضي، ومع تغير سياسة الاقتصاد المصري استطعنا مواجهة الواقع ومشكلاتنا بشكل حقيقي والعمل على حلها بكل أمانة وصدق"، مشيرا إلى أن البنك المركزي كان فى غاية الشفافية فى تقديمه المعلومات أمام السلطات والشعب المصري.



