ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جمارك رفح تضبط 5 محاولات تهريب لكمية من النقد المصرى (صور)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:39 م
Advertisements
جمارك رفح تضبط 5 محاولات تهريب لكمية من النقد المصرى (صور)
جمارك رفح
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح، من ضبط 5 محاولات تهريب لكمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة لإدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها محاولة الراكبة "م. ح. ا" الفلسطينية الجنسية والمسافرة عن طريق جمرك رفح تهريب كمية من النقد المصرى.

وبالعرض على الدكتور أحمد خليل مدير عام الجمرك قرر تكليف لجنة لتفتيش حقائبها الراكب حيث تبين وجود مبلغ 45 ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته.

وفى المحاولات الأخرى تم ضبط مبلغ 70 ألف جنيه مصرى مخبأين داخل الأمتعة الشخصية لـ 3 ركاب فلسطينيين وراكبة مصرية مسافرين عبر منفذ رفح.

واشترك في الضبط كل من عمرو حسن ومحمود فاروق وسالم خليل ومحمد صالح وعاطف محمود ومحمد الجندى وأحمد إسماعيل وفاطمة عبدالحميد مأمورى الجمرك.

حيث قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
2
x
17:05
1
الإتفاق
الرائد
0
x
17:10
2
النصر
الوحدة
1
x
19:00
0
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
0
x
17:30
0
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
2
x
20:00
1
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
2
x
16:00
1
برايتون
تشيلسي
1
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
2
x
16:00
1
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
1
واتفورد
كريستال بالاس
0
x
18:30
2
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
1
x
16:00
1
فالنسيا
ريال مايوركا
0
x
21:00
0
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
2
x
18:00
0
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
0
x
20:45
0
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
2
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
1
x
18:30
0
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
2
x
16:00
2
ألميريا

DMCA.com Protection Status