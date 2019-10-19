جمارك رفح تضبط 5 محاولات تهريب لكمية من النقد المصرى (صور)

وبالعرض على الدكتور أحمد خليل مدير عام الجمرك قرر تكليف لجنة لتفتيش حقائبها الراكب حيث تبين وجود مبلغ 45 ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته.



وفى المحاولات الأخرى تم ضبط مبلغ 70 ألف جنيه مصرى مخبأين داخل الأمتعة الشخصية لـ 3 ركاب فلسطينيين وراكبة مصرية مسافرين عبر منفذ رفح.



واشترك في الضبط كل من عمرو حسن ومحمود فاروق وسالم خليل ومحمد صالح وعاطف محمود ومحمد الجندى وأحمد إسماعيل وفاطمة عبدالحميد مأمورى الجمرك.



حيث قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.





تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح، من ضبط 5 محاولات تهريب لكمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.وبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة لإدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها محاولة الراكبة "م. ح. ا" الفلسطينية الجنسية والمسافرة عن طريق جمرك رفح تهريب كمية من النقد المصرى.