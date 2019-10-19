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باحث: جماعة الإخوان جمعت أكثر من 450 مليون دولار لدعم الاحتلال التركي لسوريا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:38 م
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باحث: جماعة الإخوان جمعت أكثر من 450 مليون دولار لدعم الاحتلال التركي لسوريا
أردوغان
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كساب أحمد
 
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قال أحمد عطا، باحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، ليست إرهابية ولكنها فاقت أي وصف يمكن أن يصف ما يقوم بهذه التنظيم من جرائم في حق الشعب العربي والإسلامي.

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة اليوم"، مساء السبت، أن أمين عام التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، قام بفتح حساب في جنوب إفريقيا، لجمع الأموال لدعم العمليات العسكرية في تركيا، لافتَا إلى أن إجمالي أموال التنظيم الإخواني وفقًا لدراسة أمريكية تقدر بأكثر من 13 مليار دولار.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان قامت بجمع أكثر من450 مليون دولار، لدعم العملية العسكرية التركية في شمال سوريا حتى الآن، مشيرًا إلى أن قضاء الجيش المصري والرئيس السيسي على هذا التنظيم الإرهابي، أنقذ مصر من الكثير من العمليات الإرهابية.
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