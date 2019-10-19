أهداف مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

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حقق مانشستر سيتي فوزا سهلا على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.