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"الشؤون الإسلامية" تشكل لجنة فورية لكشف حقيقة فيديو ألعاب الأطفال

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:22 م
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الشؤون الإسلامية تشكل لجنة فورية لكشف حقيقة فيديو ألعاب الأطفال
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الفجر السعودي
 
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شكلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لجنة فورية على خلفية الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في أحد الجوامع في مدينة الرياض والتحقيق مع الإمام والمؤذن والرفع لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالنتائج.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالعزيز بن سعود العسكر أن الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد وأن تكون مكاناً للعبادة والطمأنينة والخشوع وأن ما تُدول ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، مبيناً أن من يخالف التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة.


وأفاد العسكر بأن المقطع المتداول صُوّر في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض وأن الألعاب وضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لافتاً النظر إلى أن ذلك يعد مخالفةً صريحةً لنظام الوزارة وتعليماتها ، حيث إن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي محفل في الجامع، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية كافة في حق الإمام والمؤذن.


واختتم المتحدث تصريحه بأن الوزارة تستقبل الشكاوى والملحوظات والمقترحات عبر مركز الاتصال الموحد 1933 والمسؤولون في الوزارة يرحبون بكل من لديه شكوى أو ملحوظة أو مقترح مفيد في أي شأن من شؤون الوزارة يحقق رسالتها وأهدافها، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد والإعانة على الخير.

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