بعد نجاح "أم اللولو".. دبي تطلق أول برميل نفط ذكي

نجاح جديد حققته الإمارات العربية المتحدة بإطلاق أول برميل نفط ذكي، بعد نجاحها في تدشين منصة"أم اللولو" أكبر منصة نفط بحرية في المنطقة، كما تقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المركز الثاني عالمياً، في إطار رؤية الإمارات نحو دولة الرفاهية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

أول برميل ذكي

تطلق دبي، الاثنين القادم، أول برميل نفط ذكي، وهو نجاح يتحقق للمرة الأولى في العالم خلال هامش فعاليات مؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط "جوتيك 2019" في دورته الثالثة التي تعقد من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 100 شركة التي تعرض تكنولوجياتها المتقدمة وحلولها المتطورة في مجال النفط والغاز، ويعتمد عمل البرميل علي خاصية التتبع وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال أكواد الكترونية ذكية متصلة بالانترنت.

تحت رعــاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكــم دبي وزير المالية، ينطلق المعرض كمنصة قوية لخدمة صناع القرار وخبراء النفط والباحثين في مجال النفط وهندية البترول وشركات البترول المقاولات والمهندسين لتبادل المعارف والخبرات حول أحدث تقنيات وحلول النفط والغاز بالإضافة إلي مشاركة آرائهم في تطوير لمجال النفط وحل المشاكل المشتركة بينهم، ويتوقع الخبراء أن يكون المعرض أوسع نطاقاً من السابق.

خطة النفط

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إن دولة الامارات تهدف رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020، بالإضافة إلي تنفيذ استراتيجية 2030 المتكاملة للنمو الذكي.

أضاف الجابر، أن خطط الأمارات تهدف تحقيق الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وإسهامها الكبير في تحقيق التنويع الاقتصادي.

منصة نفط

قد أطلق الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في 27 يونيه الماضي، منصة "أم اللولو"، أكبر منصة نفط بحرية في المنطقة لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي دشنتها شركة الإنشاءات البترولية ضمن مشروع بتكلفة 10 مليارات درهم.

توجه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان يالشكر عن هذا الإنجاز الوطني في مجال الطاقة، هو انجاز وليد توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وجهود الكوادر الوطنية التي تقف وراء هذا الإنجاز، وترفض كلمة المستحيل، وتبلغ أبعاد «أم اللولو» (77.7 متراً × 83.5 متراً)، قد استخدم الفريق المصنع مواد خام محلية من شركة «حديد الإمارات»، ونفذ الفريق المشروع بدعم أكثر من 35 استوديو هندسياً متخصصاً وأكثر من 500 مورد.

مشروعات النفط

قال أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة الانشاءات، إن المشروع منصة «أم اللولو» الذي نفذته الشركة خلال خمسة أعوام، وهو مشروع ضمن حزمتين، الحزمة الاولى تضم ثماني منصات، وتشكل الحزمة الثانية من خمس منصات بتكلفة إجمالية 10 مليارات درهم، كما تنتج منصة أم لؤلؤ 105 آلاف برميل نفط يومياً.

أضاف علي الشمري مدير الإنشاءات البحرية في "الإنشاءات البترولية"، أن منصة أم لؤلؤ تعد الأكبر على مستوى المنطقة، وهي من أكبر المنصات في العالم، وتملك شركة الانشاءات التي نفذت المشروع أسطولاً بحرياً يتكون من 22 سفينة بحرية، منه السفينة (بي إل إس 4200) وتملك الشركة قدرة رفع 4200 طن بمعدل سبع طائرات من طراز (إيرباص)، بالإضافة إلي قدرة إنتاجية لمد أنابيب النفط والغاز تبلغ خمسة كيلومترات في اليوم.

كان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، أعلن، اليوم في بيان رسمي، عن قفزة في الترتيب العالمي من المركز السادس إلى الثاني في مجالات الاتصالات، طبقا لتقرير التنافسية العالمية، ويقيس التقرير كفاءة وتنافسية قطاعات الاتصالات في دول العالم من حيث محور تبني تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (ICT adoption)، ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل .