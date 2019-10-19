سعر "الدواجن" يسجل مفاجأة جديدة في الأسواق

واصلت اسعار الدواجن في الاسواق اليوم السبت تراجعاتها، رغم قرار الحكومة الاخير بحظر استيراد الدواجن من الخارج الذي اعتبرة المربون بأنه قد يساهم في زيادة الاسعار.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، إن اسعار الدواجن شهدت تراجعا كبير بقمية اربعة جنيهات في الكيلو؛ لتواصل مسلسل تراجعاتها منذ بداية عام 2019.

وبحسب "عبد العزيز" سجل سعر كيلو الدواجن بالمتوسط في الاسواق قيمة 23 جنيها للمستهلك مقابل 27 جنيه، بينما بلغ سعر الدواجن تسليم المزرعة 18 جنيه للكيلو.

قرار حظر الدواجن :

وكانت قررت الحكومة في اةل سبتمبر الماضي، اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، بحظر استيراد الدواجن وأجزاءها من الخارج، وتلبية إحتياجات الجهات المستوردة من الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق قرارات عاجلة لحماية الصناعة من مخاطر الاستيراد، حيث جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي نظمته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن برئاسة الدكتور نبيل درويش وحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة، لمواجهة مخاطر تأثير التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، على المربيين نظرا لانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى.

مستقبل اسعار الدواجن :

وتوقع " عبد العزيز" خلال تصريحات صحفية، أن تشهد اسعار الدواجن تحركات كبيرة مع بدأ موسم الشتاء والذب يشهد تخارج عدد كبير من المربين وأصابة الدواجن بكثير من الأمراض، مع ارتفاع اسعار الامصال.

اسعار باقي انواع الدواجن :

وسجل سعر الدواجن البلدى نحو 29 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يصل سعرها للمستهلك بين 35-36، فيما سجلت أسعار السمان اليوم 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها.