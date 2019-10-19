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"تستعد لاستقبال الطلاب".. التفاصيل الكاملة حول مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:08 م
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تستعد لاستقبال الطلاب.. التفاصيل الكاملة حول مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية
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ياسمين مبروك
 
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تستعد مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية، غدًا الأحد، لاستقبال الدفعة الجديدة من طلبة العام الدراسي الحالي، ممن أجروا الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للالتحاق بالمدرسة والاختبارات في الفنية العسكرية، على أن يتم سداد 3 آلاف جنيه رسوم للعام الدراسي.

 

دفعة جديدة بالضبعة

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم، قبول 75 طالبا بالدفعة الجديدة للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020، منهم 30 طالبا من محافظة مطروح.

 

اختبارات مدرسة الضبعة

 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه تم اختيار 75 طالبا للالتحاق بدفعة جديد بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بمحافظة مطروح، بعد أن عقدت امتحانات إلكترونية مؤهلة للالتحاق بالمدرسة كمرحلة أولى وأيضا اختبارات في الفنية العسكرية، بعد أن أعلنت عبر موقعها الرسمي على أسماء الطلبة الذين تخطوا اختبارات المرحلة الأولى، والتي عقدت خلال أغسطس الماضي، وشملت اختبارهم رياضيًا ونفسيًا.

 

وشدد نائب الوزير أن الاختيار تم بشكل دقيق وبمنتهى الشفافية وكل طالب حصل على حقه، موضحا أنه تقدم للاختبارات الأولى 4095 طالبًا ممن حصلوا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، وتم تصفيتهم إلى 170 طالبا دخلوا اختبار الفرصة المرحلة الثانية والذي عقد في الفنية العسكرية.

 

 

وأكد نائب الوزير، أن التقدم للالتحاق بالمدرسة تم إلكترونيا من قبل الطلبة، تم عقدت الامتحانات بشكل إلكتروني وتم وضع أسئلة الامتحان من قبل المركز القومي للامتحانات وتصحيحها أيضًا من قبل المركز، مشددًا على أن جميع المراحل التي تم في الاختيار والمفاضلة تمت بشكل إلكتروني دون تدخل أي عامل بشري.

 

التواصل مع الطلاب

 

وتواصلت وزارة التربية والتعليم، مع الطلاب الذين تم اختيارهم للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية الخميس الماضي تليفونيًا عقب إعلان النتيجة.

 

وتوجه الطلبة، اليوم السبت إلى مقر المدرسة بمطروح ليتم تسكينهم استعدادًا لبدء الدراسة غدًا الأحد.

 

رسوم الدراسة

 

وحول رسوم الدراسة السنوية، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب الملتحق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية يسدد مبلغ 3 آلاف جنيه سنويا طوال فترة دراسته بالمدرسة كرسوم مقابل الخدمات الإضافية التي يحصل عليها الطالب داخل المدرسة، نظرًا لكونها مدرسة داخلية يقيم فيها الطالب إقامة كاملة من مأكل ومشرب وجميع الخدمات الحياتية التي يحتاجها الطالب يتم توفيرها له.

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المزيد عن: وزارة التربية والتعليم مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية محافظة مطروح الفنية العسكرية الدفعة الجديدة
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