ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باحث يكشف فساد أردوغان المالي وأسباب إطاحته لعدد من قيادات "العدالة والتنمية" (فيديو)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:06 م
Advertisements
باحث يكشف فساد أردوغان المالي وأسباب إطاحته لعدد من قيادات العدالة والتنمية (فيديو)
أردوغان
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى السلطة من خلال الديمقراطية ولكن سرعان ما تحول وأصبح يمارس كل صور الديكتاتورية عقب وصوله للسلطة.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الانتخابات البلدية فازت أحزب أخرى غير حزب العدالة والتنمية التابع لـ "أردوغان" ولكن الرئيس التركي أطاح بهم، وعين ما يسمى بالوصاة من حزب العدالة والتنمية.

ونوه إلى أن فوز أكرم أمام أوغلو ببلدية إسطنبول جعل "أردوغان" يفقد تمويل حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن نجلي الرئيس التركي "إسراء" و"بلال" قاما بإنشاء جمعيات خيرية تمولها بلديات اسطنبول ولذلك هناك ضغوطات على "أوغلو"؛ لأنه منع أموال الجمعيات الخيرية.

ولفت الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن "اردوغان" أطاح بمنظومة الدولة وشكل ميليشيات موالية له، ولديهم صلاحيات بلا حدود ولا احد يحاسبهم.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: قناة صدي البلد فساد أردوغان توك شو الدكتور بشير عبدالفتاح اردوغان أسباب إطاحة أردوغان بعدد من قيادات حزبه أردوغان السفاح
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
0
x
17:05
0
الإتفاق
الرائد
0
x
17:10
0
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
0
x
17:30
0
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
0
x
16:00
1
برايتون
تشيلسي
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
0
x
16:00
1
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
0
x
16:00
1
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
1
x
16:00
0
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
0
x
16:00
0
ألميريا

DMCA.com Protection Status