باحث يكشف فساد أردوغان المالي وأسباب إطاحته لعدد من قيادات "العدالة والتنمية" (فيديو)

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قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى السلطة من خلال الديمقراطية ولكن سرعان ما تحول وأصبح يمارس كل صور الديكتاتورية عقب وصوله للسلطة.



وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الانتخابات البلدية فازت أحزب أخرى غير حزب العدالة والتنمية التابع لـ "أردوغان" ولكن الرئيس التركي أطاح بهم، وعين ما يسمى بالوصاة من حزب العدالة والتنمية.



ونوه إلى أن فوز أكرم أمام أوغلو ببلدية إسطنبول جعل "أردوغان" يفقد تمويل حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن نجلي الرئيس التركي "إسراء" و"بلال" قاما بإنشاء جمعيات خيرية تمولها بلديات اسطنبول ولذلك هناك ضغوطات على "أوغلو"؛ لأنه منع أموال الجمعيات الخيرية.



ولفت الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن "اردوغان" أطاح بمنظومة الدولة وشكل ميليشيات موالية له، ولديهم صلاحيات بلا حدود ولا احد يحاسبهم.

