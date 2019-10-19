أهداف مباراة ليستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي اليوم
السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:58 م
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محمد مرعي
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حقق نادي ليستر سيتي فوز غالي على نظيره بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الانجليزي.
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