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أهداف مباراة ليستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي اليوم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:58 م
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أهداف مباراة ليستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي اليوم
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محمد مرعي
 
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حقق نادي ليستر سيتي  فوز غالي على نظيره بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الانجليزي.
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