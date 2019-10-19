"جونسون" يعلن عدم مفاوضته للأوروبيين على تأجيل جديد





ناشد مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، بإرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بينما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد.





وصوت مجلس العموم على إلزام الحكومة بتمديد موعد البريكست، لكن رئيس الوزراء البريطاني، قال: إنه "لن يطلب من الاتحادلا الأوروبي إرجاء بريكست".





وكان جونسون قد أصر على أن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.





وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، عشية التصويت البرلماني على الاتفاق، الذي توصل له مع بروكسل: "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".





وفاجأ جونسون معارضيه، يوم الخميس الماضي، بإبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تعهد التكتل بأنه لن يعيد أبدا التفاوض على المعاهدة، التي وافق عليها العام الماضي.



