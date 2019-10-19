"جونسون" يعلن عدم مفاوضته للأوروبيين على تأجيل جديد
السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:41 م
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وكالات
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ناشد مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، بإرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بينما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد.
وصوت مجلس العموم على إلزام الحكومة بتمديد موعد البريكست، لكن رئيس الوزراء البريطاني، قال: إنه "لن يطلب من الاتحادلا الأوروبي إرجاء بريكست".
وكان جونسون قد أصر على أن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.
وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، عشية التصويت البرلماني على الاتفاق، الذي توصل له مع بروكسل: "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".
وفاجأ جونسون معارضيه، يوم الخميس الماضي، بإبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تعهد التكتل بأنه لن يعيد أبدا التفاوض على المعاهدة، التي وافق عليها العام الماضي.
الاتحاد الأوروبي
هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وأخرهم كانت كرواتيا، التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.
من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، ولكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة، لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث أنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.
للاتحاد الأوروبي عدة نشاطات، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو، الذي تبنت استخدامه 19 دولة من أصل ال28 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة، احتفل في مارس 2007 بمرور 50 عام على إنشاء الاتحاد بتوقيع اتفاقية روما، حصل الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر 2012، على جائزة نوبل للسلام لمساهمته في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا.
في 23 يونيو 2016، قررت المملكة المتحدة عبر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة فيه تقوم بذلك.
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