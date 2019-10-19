غداً.. الخماسي الحديث يعلن عن رعاية جديدة استعداداً لطوكيو 2020

يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان غداً الأحد، بمقر اللجنه الاوليمبيه المصريه مؤتمر صحفى للإعلان عن رعاية إحدي الشركات المواد الغذائية، إستعداداً، لاولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن ترعي الشركه الاتحاد المصرى للخماسي الحديث و أبطاله حتى اوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، و ذلك فى إطار خطه التنميه و التطوير، الذى سعى لها الاتحاد منذ أكثر من عام، ووفق خطة "رويال" الشركة المسوقة للاتحاد .

ويشهد المؤتمر المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي، والاستاذ محمد عادل حسني رئيس الشركة المسوقة للاتحاد، ومحمد حمدي جاد العضو المنتدب للشركة المسوقة، وأحمد عسران وأحمد شعبان ممثلين عن الشركة الراعية الجديدة للاتحاد.