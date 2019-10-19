أخيرًا.. زيدان يعطي الفرصة الأخيرة للمنبوذ

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب مشاركة نجم ريال مدريد في تشكيلة فريقه أمام ريال مايوركا مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن زيدان أبلغ إبراهيم دياز بتواجده ضمن قائمة الفريق التي ستواجه ريال مايوركا وذلك لغياب كلا من لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وجاريث بيل بسبب الإصابة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن دياز تعافى من الإصابة التي عانى منها في الفترة الأخيرة وتدرب في الفترة الماضية بشكل طبيعي مع الفريق مما يعني جاهزيته للمشاركة في المباريات مع الفريق في الفترة المقبلة.





ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها في الليجا خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي اكتسح إيبار اليوم بثلاثية نظيفة.





واضطر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لمغادرة معسكر تدريبات الفريق في مونتريال في يوليو الماضي لكنه رأى لاعبه الشاب إبراهيم دياز يثير الإعجاب قبل ذلك وكان من المفترض أن يرحل للإعارة من أجل لعب دقائق أكثر لكن آدائه في التدريب حتى الآن أظهر لزيدان شيئًا ما يمكن أن يستخدمه في الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أنه يمكن أن يلعب دياز على كلا الجناحين وهو بارع في استخدام كلا القدمين وهذه مهارة قيمة في نظام زيدان وربما يكون أكثر فائدة من لوكاس فاسكيز وذلك ببساطة بسبب التنوع.





ويعرف إبراهيم دياز أن أمامه فرصة رائعة لتأمين مكانه مع ريال مدريد مثلما فعل ماركو أسينسيو في عام 2016 غاب خريج أكاديمية مانشستر سيتي السابق عن بطولة أوروبا لأقل من 21 عامًا بسبب إصابة مثلما فعل مواطنه قبل ثلاث سنوات.





أحد العواقب التي تقف ضد إبراهيم دياز هو مركزه حيث تلك المنطقة التي يرغب زيدان وبيريز في قليص عددها وصل هازارد ويوفيتش ورودريجو جميعهم كجزء من الإنفاق الصيفي الهائل للنادي في حين لم يحرز أي تقدم حتى الآن في خروج بيل أو فاسكيز.



