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مي كساب تروي ما فعلته مع بنت قامت بشتمها: "عملتها عبرة" (فيديو)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:24 م
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مي كساب تروي ما فعلته مع بنت قامت بشتمها: عملتها عبرة (فيديو)
مي كساب
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قالت الممثلة والمطربة مي كساب، إنها عادة تعاني من تعليقات الجمهور القاسية والغير أخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت "مي كساب"، خلال لقائها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة قناة "cbc": "كتير جدا ببقى عايزه آخد قرار قفل كل الأكونتات بتاعتي على مواقع التواصل، وبعاني من دا طول الوقت، ببقى عايزة أنعزل عن العالم دا لأنه بيلوثني شخصيا، لدرجة إني قررت أمنع أولادي عن العالم دا بسبب قسوة الناس".

وتابعت مي كساب: "الناس مفكرة إننا فنانين فنتقبل الإهانة بشكل عادي"، مشيرة إلى أنها تلقت بسبب كليب "يا نحلة" الذي صورته مرتدية ملابس تشبه ملابس ارتدتها الفنانة سعاد حسني في أحد أفلامها انتقادات لاذعة، "أيوة أنا صورته في ظروف صعبة وكنت تخينة جدا، لأني كنت برضع ولسه والدة قيصري، وبنت في التعليقات شتمتني ودا أثر فيا جدا فدخلت ونشرت صورتها وجمهوري ردوا عليها وصممت إني أوصل لأكونت والدتها وأكلمها".

واستطردت مي كساب: "دايما بحاول أمسك نفسي، ومش بحب أضر حد".

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