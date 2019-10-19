نجم برشلونة يوجه رسالة مثيرة للجدل لجماهير إيبار

قام نجم نادي برشلونة الإسباني بتوجيه رسالة إلى جماهير نادي إيبار عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





دي يونج بشكر جماهير إيبار





وحرص الهولندي فرانكي دي يونج على توجيه الشكر إلى جماهير نادي إيبار بسبب اللافتة الطيبة التي قاموا بها اليوم تجاهه.





وقال دي يونج في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كان من المهم للغاية الفوز بعد التوقف الدولي".





وأضاف فرانكي: "كنا نعلم أن إيبار سيضغط علينا بشكل كبير، كما أخبرنا المدرب فالفيردي، وعرفنا كيف نلعب بسرعة".





أما عن جماهير إيبار قال دي يونج: "‏تصفيق جماهير إيبار لي كان شيئا مذهلا، لا أقدر أن أقول سوى شكرا لجماهير ايبوروا".





نتيجة مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني





واستطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي إيبار بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.