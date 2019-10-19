نجم برشلونة يوجه رسالة مثيرة للجدل لجماهير إيبار
السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:13 م
Advertisements
حسام مجدي
Advertisements
Advertisements
قام نجم نادي برشلونة الإسباني بتوجيه رسالة إلى جماهير نادي إيبار عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
دي يونج بشكر جماهير إيبار
وحرص الهولندي فرانكي دي يونج على توجيه الشكر إلى جماهير نادي إيبار بسبب اللافتة الطيبة التي قاموا بها اليوم تجاهه.
وقال دي يونج في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كان من المهم للغاية الفوز بعد التوقف الدولي".
وأضاف فرانكي: "كنا نعلم أن إيبار سيضغط علينا بشكل كبير، كما أخبرنا المدرب فالفيردي، وعرفنا كيف نلعب بسرعة".
أما عن جماهير إيبار قال دي يونج: "تصفيق جماهير إيبار لي كان شيئا مذهلا، لا أقدر أن أقول سوى شكرا لجماهير ايبوروا".
نتيجة مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني
واستطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي إيبار بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
Advertisements
- 10 حقائق مثيرة قبل موقعة برشلونة وإيبار.. "وميسي" هداف فوق العادة
- أول رسالة من دي يونج بعد انضمامه إلى برشلونة
- موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة لحظة بلحظة)
- رقم مميز لسواريز وميسي قبل موقعة برشلونة وإيبار
- موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- موعد مباراة برشلونة وإيبار اليوم السبت 19/10/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر beIN Live
- أونلاين NQW: مشاهدة مباراة برشلونة وايبار شوووووووت بث مباشر beIN المفتوحة Messi PLUS
- ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد إيبار اليوم في الدوري الإسباني "الليجا" (فيديو)
- عاجل - برشلونة يكشف عن حجم إصابة نجم الفريق
المزيد عن: نجم برشلونة ميسي مباراة برشلونة وايبار دي يونج برشلونه وايبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر