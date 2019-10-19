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خلطات طبيعية للحصول على شعر ناعم ولامع

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:11 م
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خلطات طبيعية للحصول على شعر ناعم ولامع
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نقدم لك في ما يلي خلطات طبيعية للشعر للحصول على شعر ناعم وحيوي ولامع:

خلطة الليمون وحليب جوز الهند
اخلطي ربع كوب من حليب جوز الهند وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض. 
وحين يصبح الخليط متجانساً، ضعيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. 
من ثم، طبقي الخليط على كامل شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. 
بعدها، اغسلي شعرك بشامبو خال من الكبريت وشطفيه بالماء الفاتر.

خلطة العسل والحليب
امزجي ربع كوب من الحليب السائل مع ملعقتين كبيرتين من العسل. 
تمتزج المكونات جيداً، ضعيها على شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، واتركيها لمدة ساعتين. 
من ثم، اغسلي شعر بشامبو ذي تركيبة خفيفة خالية من الكبريت، وشطفيه بالماء الدافئ.
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