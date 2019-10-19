شعلان: هندسة الزقازيق تساهم في تنفيذ مشروعات قومية بمدينة السادات وحدائق أكتوبر والمنصورة الجديدة



وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الهندسة تقوم بالإشراف علي إنشاء 618 فيلا بمدينة المنصورة الجديدة بتكلفة قدرها ثلاثة ونصف مليار جنيه بالتنسيق مع جهاز المدينة حيث يتواجد 17 مهندسا كإشراف دائم بالموقع، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس، وسيتم دفع مهندسين جدد مع زيادة الأعمال،مشيرا إلي أن الكلية تشرف أيضا علي إنشاء 87 عمارة إسكان اجتماعي بمدينة السادات وتبلغ قيمة الأعمال 450 مليون جنيه وسيتم تسليم 20 عمارة خلال ديسمبر المقبل.



ومن جانبه أوضح الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة، أن الكلية بصدد الإشراف علي أربعة مشروعات مرافق أخري (مياه – صرف صحي – أمطار – طرق) بقيمة قدرها 250 مليون جنيه بمدينة حدائق أكتوبر، كما يتم الإشراف علي أعمال مشروعات مرافق مياه وصرف صحي بمدينة أكتوبر بحوالي 100 مليون جنيه، مؤكدا علي أن الإشراف علي الأعمال القومية لها مردود قوي في تنمية الموارد الذاتية للكلية بما يعود النفع في تحديث معامل الكلية ودعم البنية التحية.



وأضاف عميد كلية الهندسة أنه تقرر أن يكون مشروع تخرج طلاب هندسة الطيران والمركبات الفضائية العام المقبل إنشاء مركبة فضائية صغيرة بموجب بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية بهدف توفير معلومات حول التغيرات المناخية وتأثيرها علي المحاصيل الزراعية وغيرها من المعلومات البسيطة لخدمة المجتمع المحلي.



كما يعقد قسم تمريض المسنين بكلية التمريض جامعة الزقازيق مؤتمره الدولي الأول بعنوان (الارتقاء بصحة واستقلالية كبار السن)، بالتعاون مع جامعة كيبانجسان ماليزيا (الجامعة الوطنية الماليزية) وجامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن (كلية الطب والعلوم الصحية). تحت رعاية الاستاذ الدكتور شثمان شعلان والدكتورة نادية محمد طه عميد كلية التمريض وذلك يوم الثلاثاء 22 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة صباحا بقاعة المؤتمرات بالمركز العلمى بمستشفى الجراحة.





وقالت الدكتورة ايمان شكرى عبدالله رئيس قسم تمريض المسنين ورئيس المؤتمر إن المؤتمر يكتسب أهمية كبري لمواكبته للاحتفال باليوم العالمى للمسنين الذي يحتفل به العالم في أول أكتوبر من كل عام بهدف لفت الإنتباه إلى هذه الفئة العمرية التي ساهمت في تنمية المجتمعات وقدرتها على مواصلة المساهمة. من هنا كان اهتمام قسم تمريض المسننين بعقد مؤتمره العلمي الدولي الأول والثالث للقسم لمناقشة كيفية الارتقاء بصحة المسنين من خلال مناقشة العديد من الأبحاث حول تعزيز صحة ورفاهية كبار السن، والتوعية الصحية والوقاية من الأمراض فى كبار السن، وتعزيز وتنمية البحث العلمى للارتقاء بصحة واستقلالية كبار السن، والقضايا المتقدمة والابتكار والحداثة في تعليم تمريض المسنين، وتطوير أفضل الممارسات التمريضية والممارسات المبنية على الأدلة لتعزيز صحة واستقلالية كبار السن بمشاركة بمشاركة دولية وعدد كبير من أساتذة كليات الطب والتمريض بالجامعات المصرية والأكاديمية الطبية العسكرية.









أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بأن كلية الهندسة تشرف علي تنفيذ مشروعات قومية بمدينة السادات، وحدائق أكتوبر، والمنصورة الجديدة بتكلفة تزيد عن أربعة مليارات جنيه، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيقا للدور المجتمعي لكلية الهندسة في خدمة المجتمع وتنمية الموارد الذاتية للجامعة وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة.