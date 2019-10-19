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بدء جلسات المائدة المستديرة الخاصة باحتفالية اليوبيل الذهبي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:48 م
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بدء جلسات المائدة المستديرة الخاصة باحتفالية اليوبيل الذهبي
جانب من الاحتفالية
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هدير حمزة
 
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بدأت أولى جلسات المائدة المستديرة الخاصة باحتفالية اليوبيل الذهبي، منذ قليل، والاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء الدستور في مصر، وتهدف لتبادل الخبرات وعن طريق المؤتمر العلمي المنعقد خلال الاحتفالية والمقرر ان يناقش التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في مصر والدولة الأخرى.

وسيتضمن المؤتمر العديد من الجلسات علي مدار يومين متتاليين، أبرزهم "جلسة خاصة بحماية الحقوق والحريات في العصر الحديث، العلاقة بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والخلافات الناشبة بينهم، النزاهة القضائية ومحاربة الفساد عن طريق تبادل الحوار بين القضاه المشاركين، وتحسين كفاءة الأداء القضائي من خلال تكنولوجية المعلومات".

وأكد المستشار بوليس فهمي، المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الدستورية العليا، أن الاحتفالية سيشارك فيها 50 دولة من مختلف بقاع الأرض، من أمريكا الشمالية والجنوبية وأسيا وأفريقيا وأوروبا.
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