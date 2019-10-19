ياسمين صبري تعود من جديد بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

صلاح حسنى، احمد حاتم، وأحمد بدير، وهنادى مهنا، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركه سنيرجى للمنتج تامر مرسي.



ويذكر أن كانت الفنانة ياسمين صبري، تحلم بأن تصبح نجمة، وعند مقابلتها صدفة مع الفنان محمود عبد العزيز لأول مرة، لاحظت استقباله لها بشكل مختلف، وبدأ حديثهما عن مدينة الإسكندرية التي ينتمي إليها هو أيضاً.



بعد ذلك رشحها الراحل محمود عبدالعزيز للقيام بدور ابنته "صافي" في اطار أحداث مسلسل (جبل الحلال)، وحققت من خلال هذا الدور نجاحاً كبيرا،فكانت هذه هي بدايتها الحقيقة للشهرة.



ًوقدمت بعد ذلك أدورار عديدة ومختلفة منها مسلسل "طريقي" مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان، ومسلسل"الحصان الأسود" مع أحمد السقا، لتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض أول بطولة مطلقة فى دراما رمضان 2019.

قامت الفنانة ياسيمن صبري، بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت فيها بملابس سوداء اللون، واستخدمت في التصوير، إضاءة الظل لإبراز الصورة بشكل جذاب ومميز.وتبادل جمهورها الكبير ومتابعيها إعجابهم بهذه الإطلالة، كما سجلت الفنانة نسرين أمين، الإعحاب بالصورة بتسجيل خاصية "لايك"، وطلت "صبري" في الصورة بمكياجها البارز للملامح وتصفيف شعر ناعم ومنسدل من أعلي الجبهة.ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ياسيمن صبري، الفنية هو المسلسل التليفزيوني الذي يحمل اسم "حكايتي"، والذى عُرض فى السباق الرمضاني لعام "2019"، وهو يعد أول بطولة مطلقه لها في مشوارها الفني، وشارك معها البطولة كلاً من النجوم وفاء عامر، إدوارد، سارة نخلة، احمد