"مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي" ندوة بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا (صور)



وأشار أن على طلاب كلية الطب توصيل المعلومة الصحيحة للناس ولهم دور كبير في التوعية والمقاومة.



ورحب الدكتور على ربيع، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بضيوف الندوة، ودعا الطلاب إلى الاستفادة من هذه الندوة التي تعد بداية لسلسلة محاضرات تثقيفية لطلاب الكلية.



وتحدث الدكتور أحمد فتحي زكى مدرس الطب النفسي وعلاج الإدمان بكلية الطب عن الإدمان (الأسباب – الوقاية – العلاج) وتناول في محاضرته تعريف المادة المخدرة وأنواع الإدمان وتقسيمات المخدرات ومراحل الإدمان وأضرار المخدرات وعلاقة الإيدز بالمخدرات وبوابات الإدمان ووسائل الوقاية وكيفية العلاج.



وأشار محمد شحات يوسف الباحث بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي إلى الدور الذي يقوم به صندوق مكافحة الإدمان من خلال البرامج الوقائية والندوات التوعوية، وألقى الضوء على أنواع المخدرات وأضرارها وقدم بعض الإحصائيات عن سن تعاطى المواد المخدرة ونسب تعاطى الشباب داخل الأسرة.



شهد الندوة الدكتورة ناديه عبد الله عميد كلية التمريض وحشد كبير من طلاب كلية الطب وطلاب من كلية التمريض.



عقدت بجامعة جنوب الوادي بقنا، ندوة عن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكلية الطب وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في إطار سلسلة من الندوات التي تنظم في كليات الجامعة لتوعية طلاب الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة سهير ربيع، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.أكد الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب أن الكلية مع باقي كليات الجامعة تساهم في الحملة القومية مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برعاية من رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.