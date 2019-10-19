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مصرع طالبة جامعية داخل معهد الخدمة الاجتماعية في الدقهلية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:41 م
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مصرع طالبة جامعية داخل معهد الخدمة الاجتماعية في الدقهلية
أرشيفية
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محمد كشك
 
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لقيت طالبة جامعية مصرعها داخل معهد الخدمة الاجتماعية بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية اثر سقوطها من الدور الثاني بالمعهد فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ من المستشفى الدولى بالمنصورة يفيد بوصول الطالبة " دينا عز الصعيدى "، 20 عاما، مقيمة بمدينة المنصورة جثة هامدة.


على الفور انتقلت وحدة مباحث طلخا برئاسة المقدم أحمد السادات لمحل الواقعة، وتبين أن سبب وفاتها هو سقوطها من أعلى الطابق الثاني أثناء تواجدها بمعهد الخدمة الاجتماعية محل دراستها بمدينة طلخا.

وتم نقل جثة الطالبة إلى ثلاجة مشرحة المستشفى الدولى بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة، ومازال التحقيق جاري.
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