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برلماني: التوسع في الصوب الزراعية ضرورة مع الزيادة السكانية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:38 م
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برلماني: التوسع في الصوب الزراعية ضرورة مع الزيادة السكانية
خالد مشهور
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إسلام شعراوي
 
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أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بخطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي وحرصها على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال مشروع الصوب الزراعية بمرحلتيه الأولى والثانية، موضحًا أنه يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويساهم في زيادة حجم المنتجات الزراعية بمصر، وتوفير المياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

وأكد مشهور، أن التوسع في الصوب الزراعية كان ضرورة خلال هذه الفترة خاصة مع الزيادة السكانية المُطردة، ومحدودية الرقعة الزراعية وموارد المياه، وأضاف أن مشروع الصوب الزراعية يعد مصدر اقتصادي كبير لمصر حيث يضم هذا المشروع ١٠٠ ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، من خلال هذا المشروع يمكن إنتاج محاصيل في غير موسمها الطبيعي وكذلك إنتاج أصناف جديدة بجودة عالية، كما أن الصوب الزراعية تساعد على خلق مجتمعات زراعية حديثة عندما نخرج بها من الوادى الضيق إلى الأراضى الصحراوية.

كما أوضح النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن إنتاج الصوب يتمتع بمواصفات صحية عالمية صالحة للتصدير لكل دول العالم مع الخلو التام من متبقيات المبيدات، مما سينعكس على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات، فضلا عن انخفاض الأسعار بالسوق المصرية لمستوى يشعر به المواطن فعليا.
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المزيد عن: النائب خالد مشهور الصوب الزراعية الزيادة السكانية أخبار مصر
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