انطلاق فعاليات رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط

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انطلقت فعاليات رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية، في الشرق الأوسط ATIME، وذلك بكلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي.



حضر صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الاساقفة بمصر، والذي افتتح أعمال الرابطة بالصلاة، ثم التقى بأعضاء الرابطة قبل بدء أعمالها.



حضر أيضًا عمداء كليات اللاهوت بالشرق الأوسط من الكنائس الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والإنجيلية.



