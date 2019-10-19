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الثلاثي المرعب يشارك في هدف برشلونة ضد إيبار (فيديو)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:14 م
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الثلاثي المرعب يشارك في هدف برشلونة ضد إيبار (فيديو)
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الثاني في مرمى إيبار بعد مشاركة من لويس سواريز وأنطوان جريزمان خلال اللقاء المقام بينهما حاليًا.


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