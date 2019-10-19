من بينهم حسن نصر الله.. لبنانيون يطالبون برحيل الطبقة السياسية الفاسدة

طالب عدد من المتظاهرين في لبنان، اليوم السبت، برحيل الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، ومنهم زعيم حزب الله حسن نصرالله.

وصدح عدد من المحتجين الذين توافدوا إلى وسط العاصمة اللبنانية لليوم الثالث على التوالي، قائلين:" كلن كلن كلن (في إشارة إلى ضرورة رحيل كافة زعماء الأحزاب والسياسيين في لبنان) ونصرالله واحد منهن"

وأعلن حسن نصر الله، في كلمة له بثتها قناة روسيا اليوم، أن "خطران كبيران يواجهان لبنان وهما الانهيار الاقتصادي والانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة".

وقال حسن نصر الله، إن بعض القيادات السياسية تتخلى عن المسؤولية وتلقي التبعات على الآخرين، مضيفًا أن ما تشهده البلاد هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من السياسيات الاقتصادية.

وأكد نصر الله أنه على الجميع في لبنان من هم في السلطة أو خارجها تحمل المسؤولية أمام الوضع الخطير الذي يواجه البلاد.

وأشار الأمين العام إلى أن الوضع المالي والاقتصادي ليس وليد الساعة ولا الحكومة الحالية وإنما نتيجة تراكم عشرات السنين.

وأضاف نصر الله أن اللبنانيون لم يعودوا قادرين على تحمّل ضرائب جديدة والرسالة هذين اليومين مهمة جدا ويجب أن يستوعبها كل المسؤولين.

وتابع "ليس صحيحا أنه لا خيار أمام الحكومة لمنع الانهيار الاقتصادي سوى فرض ضرائب جديدة فهناك خيارات كثيرة تحتاج لجرأة اتخاذ القرارات".

ساحة معركة

ومع حلول الليل نظمت حشود تلوح بالعلم اللبناني مسيرات ومواكب سيارات عبر الشوارع على وقع الأغنيات الوطنية من مكبرات الصوت وهم يهتفون بشعارات تطالب بـ"إسقاط النظام".

وأغشي على بعض المحتجين بعد إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع. وقال الصليب الأحمر اللبناني إن فرقه عالجت 160 شخصا أصيبوا في الاحتجاجات منذ مساء الخميس.

واستخدم بعض المتظاهرين، الذين كان من بينهم ملثمون، قضبانا حديدية لتهشيم واجهات المتاجر في منطقة راقية من بيروت. كما أغلقوا طرقا وأضرموا النيران في إطارات السيارات.

ومع اشتعال الحرائق بدت بعض الشوارع مثل ساحات المعارك، وتناثر فيها الرصاص المطاطي وشظايا الزجاج واللوحات الإعلانية الممزقة. وظل رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق حتى ساعة متأخرة من الليل.