المشرعون البريطانيون يدرسون قرار البريكست في جلسة تاريخية



وقال جونسون للمشرعين "الان حان الوقت لعقد مجلس العموم العظيم هذا... اعتقد أن الناس في المنزل لديهم العديد من الامال والتوقعات."



لكنه قد لا يحصل على التصويت الذي يتوق إليه.



مع افتتاح جلسة البرلمان، قال رئيس مجلس العموم جون بيركو إنه سيسمح أولًا بالتصويت على تعديل يؤجل التصويت للصفقة إلى يوم آخر. يقول الذين يقفون وراء التعديل إنه سيزيل خطر أن تتعثر المملكة المتحدة للخروج من الكتلة دون التوصل إلى اتفاق في الموعد المحدد في 31 أكتوبر - وهو احتمال يقول الاقتصاديون إنه سيعطل التجارة ويدفع الاقتصاد إلى الركود.



يجعل التعديل الدعم للصفقة مشروطًا بالتشريع لتنفيذها من قبل البرلمان، وهو أمر قد يستغرق عدة أيام أو أسابيع.



وقال أحد المشرعين الذين يقفون وراء هذا الإجراء، أوليفر ليتوين، إنه سيمنع المملكة المتحدة من المغادرة في نهاية الشهر "عن طريق الخطأ، إذا حدث خطأ ما أثناء إقرار التشريع التنفيذي".



كما أنه سيعطي المشرعين فرصة أخرى للتدقيق - وربما تغيير - شروط رحيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بينما يمر التشريع عبر البرلمان.



إذا مر هذا التعديل، فسيتعين على جونسون مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل موعد مغادرة بريطانيا. وفي الشهر الماضي أقر البرلمان قانونًا يلزم الحكومة بالقيام بذلك إذا لم تتم الموافقة على الصفقة بحلول يوم السبت.



أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيفعل ذلك، لكن تحت الإكراه. إنه مضطر بموجب القانون لطلب التمديد، لكنه قال "لا يمكن أن يغير رأيي بأن المزيد من التأخير لا طائل منه، ومكلف للغاية ويؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور".



وحذر يوم السبت من أن موافقة الكتلة لا يمكن ضمانها.



أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفس النقطة في اليوم السابق في بروكسل، عندما سئل عما إذا كان سيؤيد تمديد الموعد النهائي في حال رفض المشرعون البريطانيون اقتراح جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال ماكرون: "أريدنا أن ننهي هذا الأمر ونتحدث عن المستقبل.. يجب احترام تاريخ 31 أكتوبر. لا أعتقد أنه ينبغي القيام بتأجيلات جديدة."





ناقش المشرعون البريطانيون في البرلمان ما إذا كان سيتم قبول صفقة الانفصال الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي. إنه قرار بالغ الأهمية - لكنه قد لا يتم حله في هذا اليوم.أولًا، سيصوتون على ما إذا كانوا سيؤجلون قرارهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى.ناشد جونسون المشرعين للتصديق على الصفقة التي أبرمها هذا الأسبوع مع قادة الاتحاد الآخرين البالغ عددهم 27. وقال إنه يجب على أعضاء مجلس العموم "التجمع كديمقراطيين لإنهاء هذا الخلاف المنهك" حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي قسم البلاد بمرارة منذ أن اختار الناخبون البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل في تصويت عام 2016.