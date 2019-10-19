في الشهر التاسع.. مي كساب تُهدد منى الشاذلي بولادتها في ستديو "معكم" (فيديو)





وظهرت مي كساب بفستان من اللوت الوردي المنفوش، وأظهر بطنها بشكل واضح، حيث تعيش مي كساب حاليا في الأيام الأخيرة من الحمل.





تعاطفت منى الشاذلي، مع مي كساب، وأظهرت علامات الخوف عليها من الوقوع أو اصابتها بضرر ، لتفاجئها مي كساب بالقول بأتها في الشهر التاسع، ومن المحتمل أن تضع مولودها داخل استديو تصوير البرنامج وهو الأمر الذي أثار ضحك الحضور.

















أبرز تصريحات مي كساب لـ الإعلامية منى الشاذلي





أدلت الفنانة مي كساب، بالعديد من التصريحات التي تتعلق بحايتها الخاصة والعملية، ومن بين تلك التصريحات أنها تواجه وتعاني من التعليقات السلبية والمتنمرة التي تتلقاها على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، واضطرت أكثر من مرة أن تلجأ لشرطة ومباحث الإنترنت إلا أنها تتراجع في قرارها لعدم حبها في أذية أحد.





من ضمن التصريحات التي أجلت بها الفنانة مي كساب في الحلقة، أنها تعتمد على تربية أطفالها مثلما ربتها والدتها على احترام العادات والتقاليد والأصول.





وأوضحت مي كساب أيضا، أنها اتفقت مع زوجها "أوكا" على عدم الإنجاب إلا بعد عام من الزواج، ولكنها قررت التفكير في هذا القرار بعد 6 أشهر من الزواج؛ حبًا في الأطفال.





وسخرت مي كساب من مشاركتها في فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، موضحة أنها تحدت نفسها في هذا الدور بشكل كبير.









حلت الفنانة مي كساب، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم" المذاع عبر شاشة "سي بي سي" في حلقة أمس الجمعة.