الصور الكاملة.. عمرو دياب يشعل زفاف نجل هاني شاكر بحضور وزراء ونجوم فن ومشاهير

في واحدة من اضخم السهرات التي ضمت عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير السياسة والمجتمع أحتفل أمير الغناء العربي هاني شاكر وحرمه نهلة، بزفاف نجلهما "شريف"، على "نوران" كريمة اللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزي وحرمه زيزي حسني، وذلك داخل فندق فورسيزونز نايل بلازا.

أبرز الحضور

كان ضمن الحضور د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ،الفريق علي فهمي قائد قوات الدافع الجوي ،حرم اللواء عباس كامل ،المستشار سامح عبد الحكم وحرمه السيدة منى السيسي رائدة العمل المدني والتطوعي ،اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان ،د.فاروق العقدة ،م.سامح فهمي وزير البترول الأسبق ،م.خالد عبد العزيز وزير الرياضة الأسبق ،المستشار مرتضى منصور ،المستشار محمد حلمي قنديل وحرمه منى كمال الشاذلي ود.هيثم رزق وحرمه ومحمد الرشيدي ومنصور عامر .. بالإضافة الى لفيف من رجال الأمن.

مشاهير الفن والإعلام

وتواجد من نجوم الفن حسين فهمي وحرمه ،سمير غانم ،ليلي علوي ،نبيلة عبيد ،الهام شاهين ،دينا الشربيني ،لطيفة ،نادية الجندي ،داليا البحيري وزوجها ،الموسيقار هاني مهنى وحرمه ،أركان فؤاد وحرمه نادية مصطفى ،ايمي سالم ،زينة ،د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وحرمه روجينا ،رجاء الجداوي ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ،شريف منير وحرمه ،المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر ،خالد زكي وحرمه ،مدير التصوير محمد عز العرب وحرمه أيتن عامر ،المنتج جمال العدل وحرمه ،الأردني عنان عوض منتج فيلم "تصبح على خير" لتامر حسني ،شيري عادل ،ريهام عبد الغفور ،لبلبة ،نرمين الفقي ، المنتج زكي عبد الحميد وتامر عبد المنعم منظم الحفل .. بالاضافة الى الاعلاميات مريم أمين ،سهير شلبي ،سهير جودة ،بوسي شلبي ،ريهام السهلي ،سمر يسري ،نهال عهدي.

الهضبة يشعل الحفل

أحيا الحفل الميجا ستار عمرو دياب دياب الذي شاركه العروسين وأصدقائهما وصلات الغناء والرقص المتتالية طوال فقرته التي تخللها كلمة تهنئة للعروسين والفنان الكبير هاني شاكر وكل المدعوين.

وتبادل الهضبة الغناء مع العروسين تارة ومع والد العريس هاني شاكر تارة بالإضافة وسط هتافات وتصفيق المدعوين الذين اصطفوا أما خشبة المسرح لمشاركته الغناء .

الأغاني الشعبي

شارك في إحياء الحفل بعض الفرق الاستعراضية العالمية والفنان الشعبي محمود الليثي وتميزت أجواء بالفخامة والرقي والتنظيم المبهر لتامر عبد المنعم "wedding house" حيث يعد أضخم حفلات الزفاف لعام 2019 من الحضور والديكورات وتجهيزات الإضاءة والصوت والـ fire works التي أضفت المزيد من الإثارة.