30 نوفمبر.. الحكم في دعوى إسقاط عضوية البرلمان عن خالد يوسف

قررت محكمة القضاء الادارى، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، للحكم بجلسة 30 نوفمبر المقبل.





وأكد المحامي في دعواه، أن مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني، واتجه إلى السياسة ولاحقته عدة فضائح.



