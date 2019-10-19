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30 نوفمبر.. الحكم في دعوى إسقاط عضوية البرلمان عن خالد يوسف

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:37 م
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30 نوفمبر.. الحكم في دعوى إسقاط عضوية البرلمان عن خالد يوسف
خالد يوسف
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هدير حمزة
 
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قررت محكمة القضاء الادارى، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، للحكم بجلسة 30 نوفمبر المقبل.

وأكد المحامي في دعواه، أن مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني، واتجه إلى السياسة ولاحقته عدة فضائح.

وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.
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