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تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
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تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين
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الفجر الفني
 
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احتفلت الجمعية المصرية للكتاب والإعلاميين برئاسة الكاتب الصحفي صفوت محمد، بتكريم المبدعين في الكتابة والإعلام من مصر والدول العربية منهم النجمه سهير المرشدي، دكتور سهير عبد السلام ،د. هبه شاهين ،محمد الشماع ،شيرين نبيل ،م. حمدي عبد التواب، احمد ناجي قمحه، اعتماد عبد الحميد، امل رشدي، شيرويت الجيار، محمد الشافعي ،هناء امين.


وتم تكريم مني الحسيني، مني عبد الغني ، د. غانم سعيد ، د. شيماء سراج ، مصطفي مهدي، شيرين الشايب، نانسي ابراهيم ، حنان غانم ، ايمان منصور، ايمان سليم ، نهله حجازي ، فيروز نبيل ، رشا محمود ، اضا إبراهيم.


وكرمت الجمعية المصرية للكتاب والإعلاميين الإعلامية نانسى إبراهيم نجمة نايل سينما فى حفل ضم كوكبة من كبار الشخصيات البارزة والإعلاميين المتميزين وعدد من الشعراء والكتاب العرب والمصريين.


واُختيرت نانسى ضمن مجموعة من الشخصيات اللامعة فى الوسط الثقافى والإعلامى والفنى كواحدة من أبرز مذيعات ماسبيرو والناجحات فى المجال الأدبى والشعرى والحقل الصحفى فى مصر.


وقام رئيس الجمعية الكاتب الصحفى صفوت محمد والإعلامية منى الحسينى الرئيس الشرفى للمهرجان بتقليد نانسى الميدالية الذهبية بعد أن وقع عليها الاختيار لجملة من الاعتبارات من أهمها: ثقافتها وتميز برامجها على الشاشة وإجادتها التامة لأدواتها كمذيعة عربية ونجمة فى مجالها بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مشاهدة برامجها بين الجمهور.


تعد نانسى إبراهيم نموذجًا مشرفًا للمذيعات بمبنى ماسبيرو وخير سفير له حيث عملت فى العديد من القنوات المصرية والعربية مثل قنوات: الدراما، الساعة، والتنوير، والثقافية، والعائلة، والبحث العلمى.


كما عملت مذيعة هواء وقارئة نشرات بشبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية، وتجيد 4 لغات أجنبية، وتعمل الآن مذيعة بقناة نايل سينما بقطاع قنوات النيل المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام حيث تقدم  برنامجى: سينى فيو مع نانسى، وألو سينما اللذان حققت فيهما نانسى نجاحا كبيرا مما جعل الجمهور يرتبط بهما.


ضم الحفل مجموعة متميزة من الإعلاميين والفنانين والمثقفين والصحفيين والشعراء وكانت من ضمن المكرمات الفنانة القديرة سهير المرشدى.


تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
تكريم المبدعين في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين (صور)
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طباعة
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